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Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат машин

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. планирует трансформацию бизнес-модели, предусматривающую расширение сегмента долгосрочной аренды и внедрение новых услуг, в том числе проката автомобилей, сообщает Financial Times.

Первые шаги на пути к реализации плана будут сделаны уже в следующем месяце в рамках "самого масштабного обновления за всю истории компании", заявил генеральный директор Airbnb Брайан Чески.

Наращивание предложения долгосрочной аренды жилья станет одним из основных направлений деятельности сервиса в этом и следующем годах.

По итогам второго квартала число забронированных на срок свыше 30 дней объектов недвижимости составило лишь 18% от общего количества заявок на бронь, обработанных Airbnb. Это доля может быть увеличена, так как после пандемии в мире сформировался спрос на аренду жилья сроком от одного до трех месяцев. Величина этого спроса сильно недооценена, считает Чески.

Отдельное внимание планируется уделить организации проката машин. "Автомобиль - это второй по величине актив в жизни человека после его дома", - подчеркнули в компании.

Кроме того, в рамках планов по диверсификации сервис также рассматривает возможность предоставления клиентам услуг ресторанного бизнеса.

Акции Airbnb теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 49%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 26,5%.

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