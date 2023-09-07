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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Промпроизводство в Германии в июле упало на 0,8%, хуже прогнозов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, ожидали снижения показателя на 0,5%.

В июне промпроизводство в Германии сократилось на 1,4%, согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось о снижении на 1,5%. Показатель опускается третий месяц подряд.

Производство капитальных товаров в июле упало на 2,9%, потребительских товаров - на 1%, промежуточных товаров - на 0,7%.

При этом объемы строительства увеличились на 2,6%, выработка электроэнергии - на 2,2%.

Объем промпроизводства в Германии в июле был на 2,1% ниже показателя того же месяца 2022 года.

Destatis Германия
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