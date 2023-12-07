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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Банк России прогнозирует рост потребкредитования в 2023 году на 15-18%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует рост потребительского кредитования по итогам 2023 года на уровне 15-18%, говорится в аналитическом обзоре банковского сектора.

Прирост потребительских кредитов III квартале ускорился до 5,9% против 4,5% кварталом ранее. Рост связан с сохранением повышенного спроса со стороны населения летом из-за отпускных расходов и в связи с началом учебного года, отмечает ЦБ.

Выдачи в III квартале выросли на 9% - до 3,2 трлн рублей, после 2,9 трлн рублей во II квартале 2023 года.

По оценкам ЦБ, в четвертом квартале прирост потребительских кредитов существенно замедлится и будет на самом низком уровне за текущий год в том числе в связи с удорожанием кредитов и ужесточением макропруденциальной политики.

Банк России
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