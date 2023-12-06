Сбербанк ждет замедления розничного кредитования в 2024 году

В следующие два года Сбер ожидает его ускорения

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет замедления розничного кредитования в 2024 году из-за ограничений в регулировании, но уже в 2025-2026 годах ожидает его ускорения, сказал вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"В следующем году кредитование будет под давлением. Основной причиной этому являются высокие ставки на рынке, которые будут оставаться высокими и в следующем году. При этом в розничном кредитовании еще большей проблемой будут те ограничения в регулировании, которые были введены во второй половине этого года - это повышенные макронадбавки и особенно макропруденциальные лимиты", - сказал Скворцов, выступая на "Дне инвестора" Сбербанка.

"Даже в тот момент, когда мы увидим снижение ставок, потребительское кредитование и кредитование кредитных карт, как раз те два направления, на которые больше всего нацелено сегодня регулирование, они будут расти медленнее до тех пор, пока мы не увидим ослабление этого регулирования", - отметил он.

По его словам, в 2024 году банк также ожидает замедления ипотечного кредитования, которое будет связано с ужесточением условий, повышением первоначального взноса и ограничением максимальной суммы кредита.

При этом уже в следующие два года банк ожидает ускорения розничного и корпоративного кредитования на фоне ожидаемого понижения ключевой ставки ЦБ и постепенного ослабления регулирования.

"В 2025-2026 годах, с учетом понижения ставки, с учетом, как мы ожидаем, постепенного ослабления регулирования, и, конечно, отложенного спроса, который сейчас формируется у клиентов, мы ждем, что розничное кредитование и корпоративное кредитование будут ускорятся", - сказал директор департамента Сбербанка.

Кроме этого, банк ожидает прироста средств населения в 2024 году, а в будущем, наоборот, его замедления.

"Текущая политика регулятора и высокие ставки стимулируют сбережения, сберегательную модель, и поэтому на следующий год мы ожидаем очень хорошего притока средств в банк", - сказал Скворцов.

"Дальше, по мере замедления ставок, снижения их, мы предполагаем и снижение темпов роста вкладов до уровня порядка 10% в год", - добавил он.

Согласно прогнозам банка, в следующие три года рост ВПП будет составлять 1,2% ежегодно. При этом инфляция будет замедляться и достигнет целевого уровня ЦБ в 4% к 2025 году. Вслед за инфляцией будет снижаться и ключевая ставка, на 2025 год банк прогнозирует ее на уровне 8%, отметил Скворцов.