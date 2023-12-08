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Эксперты ждут замедление роста спроса на нефть в Китае в 2024 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста спроса на нефть в Китае замедлятся в следующем году, прогнозируют эксперты, отмечая, что последствия отложенного спроса после пандемии начинают сходить на нет.

Консенсус-прогноз отраслевых экспертов и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предполагает, что спрос на углеводороды в КНР в 2024 году увеличится на 500 тысяч баррелей в сутки, что составляет менее трети роста в 2023 году.

"В следующем году темпы повышения спроса вернутся на нормальную траекторию, поскольку факторы, связанные с пандемией, сходят на нет. Прогноз для рынка нельзя назвать воодушевляющим", - отмечает эксперт нефтеперерабатывающей компании Sinopec Кэ Сяомин.

Аналитики ожидают, что основная часть роста спроса в следующем году придется на нефтехимическое сырье, в том числе на нафту и сжиженный углеводородный газ (СУГ), а также на авиационное топливо. Автомобильное топливо, вероятно, станет менее важным двигателем спроса, учитывая рост использования электромобилей.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), порядка 75% глобального роста спроса на нефть в этом году приходится на Китай. Сигналы замедления постковидного подъема в КНР и слабые перспективы глобального экономического роста способствуют снижению нефтяного рынка. Цены на нефть завершают в минусе седьмую неделю подряд.

По прогнозу China National Petroleum Corp. (CNPC), спрос на нефть в Китае вернется к уровню 2019 года. Наиболее быстро будет расти потребление авиационного топлива, отмечает аналитик Economics & Technology Research Institute CNPC Ли Жань.

В Rystad Energy также ожидают быстрого подъема спроса на авиационного топливо - на 33% - в связи с активизацией международного туризма. При этом потребление бензина в КНР в следующем году может увеличиться менее чем на 4%, дизельного топлива - на 5%, отмечает аналитик Rystad Линь Е.

"2024 год может стать отправной точкой для структурного ослабления спроса на нефть и нефтепродукты, - говорит аналитик консалтинговой компании FGE Миа Гэн. - Ключевые компоненты спроса, такие как бензин и дизельное топливо, теряют импульс к росту".

По прогнозу аналитика Wood Mackenzie Раниса Тана, спрос на нафту в Китае в следующем году увеличится на 13%, на СУГ - на 8%.

CNPC Rystad Energy Sinopec Wood Mackenzie Китай МЭА
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