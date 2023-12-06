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Цены на нефть перешли к снижению и обновляют многомесячные минимумы

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду после того, как во вторник котировки достигли минимумов с начала июля.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:08 по московскому времени подешевели на $0,69 (0,89%) - до $76,51 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,73 (1,01%) и составили $71,59 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1%. Обе марки закрылись на минимумах с 6 июля, пишет MarketWatch.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного на прошлой неделе добровольного сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+ на совокупные 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

"Нефть перепродана, - сказала основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Сложно себе представить, что это все еще следствие шока от решения ОПЕК+". По её мнению, низкая ликвидность на рынке, возможно, усугубила недавние колебания цен.

Тем временем Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила отпускные цены на нефть Arab Light - основной сорт, поставляемый в Азию. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Нефть Arab Super Light и Arab Extra Light для клиентов из Азии также подешевеет на $0,5 за баррель, Arab Medium - на $0,6, Arab Heavy - на $0,3. Цены для США в январе снизятся на $0,3 за баррель по сравнению с текущим месяцем, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $2.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Brent WTI Саудовская Аравия
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