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Brent подорожала до $75,37 за баррель

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился днем в пятницу, но котировки все равно завершают очередную неделю в минусе.

К 14:14 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,32 (1,78%) - до $75,37 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,23 (1,77%), до $70,57 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели по итогам шестой сессии подряд, чего не наблюдалось с февраля. Фьючерсы на обе марки находятся на минимумах с июня и завершают в минусе седьмую неделю подряд.

Основными негативными факторами для нефтяного рынка стали рост предложения топлива в США и сомнения в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами ОПЕК+, будут соблюдаться в полной мере.

"Мы полагаем, что рынок посылает четкие сигналы с тем, чтобы "быки" усомнились в своей уверенности, - написали аналитики Macquarie. - Эти сигналы включают в себя скептицизм в отношении эффективности политики ОПЕК+ и нежелание ставить против роста добычи в США".

WTI ОПЕК Brent США
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