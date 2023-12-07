Число новых заявок на пособие по безработице в США выросло слабее прогноза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тысячу - до 220 тысяч, говорится в отчете Министерства труда США. Это второй по величине общий показатель с сентября.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 219 тысяч, а не 218 тысяч, как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 222 тысяч с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 220,75 тысячи с пересмотренных 220,25 тысячи неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 25 ноября, снизилось до 1,861 млн по сравнению с пересмотренными 1,925 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали его спада до 1,91 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,927 млн.