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ГТЛК 12 и 13 декабря начнет замещения двух последних выпусков евробондов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) на следующей неделе начнет размещение локальных облигаций для замещения двух последних выпусков долларовых еврооблигаций.

Книга заявок для замещения евробондов с погашением в 2028 году будет открыта 12 декабря, для замещения евробондов-2029 – 13 декабря, сообщила компания.

Эмитент может разместить до 500 тыс. и 600 тыс. облигаций соответственно номиналом $1 тыс. каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы евробондов, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Сбор заявок на выпуск с погашением в 2028 году будет проходить до 15:00 19 декабря, завершить размещение планируется 25 декабря.

Заявки на выпуск с погашением в 2029 году принимаются до 15:00 20 декабря, планируемая дата окончания размещения – 26 декабря.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. ГТЛК уже завершила замещение выпуска с погашением в 2024 году, еще по трем выпускам процедура замещения находится в процессе.

Новые выпуски ЗО будут иметь те же купоны, что и обмениваемые выпуски еврооблигаций, – 4,8% для бондов с погашением в 2028 году и 4,349% для бондов с погашением в 2029 году.

Компания напоминает, что замещение еврооблигаций позволит инвесторам комфортно управлять своим портфелем, а торговые операции по замещающим облигациям будут доступны без ограничений.

Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема – порядка $1,6 млрд – долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен производится по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении является актуальная выписка из российского депозитария.

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания
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