ГТЛК разместила локальные бонды на $292,1 млн в рамках замещения евробондов-2025

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила локальные бонды на $292,1 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2025 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 58,42%.

Первоначальный объем замещаемого выпуска евробондов - $500 млн. Ставка купона по нему составляет 5,95%. Ближайшая дата выплаты купона - 17 апреля.

ГТЛК по итогам сбора заявок сообщала, что "российский объем" этого выпуска будет замещен практически полностью: в доле владельцев-юридических лиц - почти на 100%, в доле владельцев-физлиц - на 92%.

Это второй выпуск евробондов, замещение которого компания завершила.

Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов совпадают с параметрами обмениваемых выпусков, все выплаты по ним будут производиться в рублях.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года. Компания сообщила, что перед началом замещения выплатит держателям все пропущенные купоны за период с апреля 2022 года по май 2023 года, 2 ноября средства были перечислены в Национальный расчетный депозитарий. Общую сумму выплат ГТЛК оценивала более чем в $84 млн.

Ситуация с выплатами по евробондам ГТЛК стала одной из самых сложных для российского рынка. До недавнего времени компания оставалась одной из немногих, кто не решил вопрос с доведением выплат до российских держателей еврооблигаций. Большинство российских заемщиков с середины прошлого года платят держателям в России в рублях через НРД или обменивают евробонды на замещающие локальные облигации - оба эти варианта осуществления выплат были предусмотрены указом президента от 5 июля 2022 года.

Держатели евробондов ГТЛК обращались за разъяснениями в Минфин и Банк России, а президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев в начале февраля направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову просьбу принять меры для погашения компанией задолженности по еврооблигациям, рассказывали ранее источники "Интерфакса". Ряд инвесторов инициировали судебные разбирательства против ГТЛК, среди тех, кто подали иски, были УК "Первая" (ранее называлась "Сбер Управление активами"), банк "РЕСО кредит", НС банк, банк "Авангард", СК "Росгосстрах жизнь", а также группа физических и юридических лиц (этот иск рассматривался как коллективный).

После выплаты пропущенных купонов несколько истцов отозвали свои иски к компании - это банки "Авангард" и "РЕСО кредит", а также НС банк.