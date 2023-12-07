Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции в 2023 г. на уровне 7,5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития сохраняет оценку инфляции в РФ в 2023 году на уровне 7,5%, "пока идем" в рамках этого прогноза, заявил журналистам глава ведомства Максим Решетников в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"По инфляции пока идем на 7,5%. Сохраняем эту оценку", - прокомментировал он вопрос, какие текущие ожидания у министерства по инфляции в 2023 году.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% с 0,33% с 21 по 27 ноября. С начала года рост цен в РФ к 4 декабря составил 6,79%.

ЦБ РФ 27 октября повысил свой прогноз по инфляции до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).