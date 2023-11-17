Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в пользу "Почты России". Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Минцифры, знакомый с результатами совещания в правительстве по вопросу улучшения финансово-экономического состояния "Почты России", которое состоялось в четверг.

"Михаил Волков (глава "Почты России" - ИФ) представил концепцию повышения эффективности деятельности почты. Один из элементов – введение сбора с маркетплейсов, которые, скорее всего, были бы переложены на покупателей. Премьер не поддержал предложение", - сказал источник РБК.

Ранее "Почта России" подготовила "План по улучшению финансово-экономического состояния компании", одним из пунктов которого, кроме докапитализации примерно на 117 млрд рублей, рефинансирования долга (на конец 2022-го он составил 153,5 млрд рублей) за счет ФНБ под 3,5% и возможности закрыть часть убыточных отделений, было введение инфраструктурного платежа.

В мае "Почта России" выступила с предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагалось направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce, обязанного обеспечить для граждан равную доступность товаров и их гарантированную доставку на всей территории РФ.

Глава "Почты России" Михаил Волков оценивал поступления этого платежа примерно в 24-25 млрд рублей в год.

Участники рынка e-commerce неоднократно высказывались против введения этого сбора. В частности, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) заявляла, что такой взнос может повлечь убытки ряда игроков рынка.

Летом была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для поиска альтернативных вариантов, писал РБК со ссылкой на источник, близкий к этой группе. В итоге в конце сентября АКИТ предложила "оказать содействие" в повышении интенсивности использования инфраструктуры "Почты России" через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд рублей.

В середине октября депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что в качестве альтернативы инфраструктурному сбору участники рынка e-commerce предложили закупить у "Почты России" услуги и сервисы на 37,9 млрд рублей в 2024 году с потенциалом увеличения этой суммы. В то же время он отмечал, что чистая прибыль от сотрудничества полностью не решит проблему финансовой "дыры" "Почты России".