"Почта России" сократила убыток по РСБУ за девять месяцев в 7,7 раза

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Почта России" за девять месяцев по РСБУ составил 2,58 млрд рублей, что в 7,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (19,78 млрд рублей), говорится в сообщении компании.

Выручка "Почты России" за девять месяцев выросла на 1,5% - до 155,7 млрд рублей. "Основными драйверами роста стал запуск активного сотрудничества с маркетплейсами, развитие грузовых авиаперевозок на собственных воздушных судах, а также рост доходов от финансовых услуг", - поясняет она.

Компания также сообщила, что с начала года снизила обязательства по заемным средствам на 4,9 млрд рублей - до 115,9 млрд рублей.

"Значительный вклад в улучшение финансового положения компании внесла оптимизация операционных расходов и усиление работы с прибыльными сегментами. Мы продолжаем реализовывать комплекс мер по оздоровлению финансового состояния "Почты", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по финансовым и экономическим вопросам "Почты России" Елены Степиной.

Согласно информации компании, с начала года "Почта России" возобновила работу более 400 ранее временно закрытых отделений, а также открыла 51 новое отделение. "За счет собственных средств в текущем году компания обновит 345 офисов, еще 1282 будут модернизированы во исполнение поручения президента РФ", - обещает почтовый оператор.