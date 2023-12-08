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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

"КАМАЗ" подтвердил прогноз о рекордной прибыли по МСФО в 2023 году

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам 2023 года будет рекордной и превысит 5 млрд рублей, сообщил журналистам в кулуарах форума ВТБ гендиректор компании Сергей Когогин.

Такой прогноз, в целом, соответствует ранее озвученным компанией планам. Когогин в конце 2022 года говорил журналистам, что бизнес-план "КАМАЗа" на 2023 год предполагает рост выручки по МСФО до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 5 млрд рублей, EBITDA - 24 млрд рублей.

"У нас пока все в порядке с финансовыми результатами", - сказал журналистам Когогин. Он отметил, что финансовый результат 2023 года превысит 5 млрд рублей, но не уточнил свой прогноз.

Глава "КАМАЗа" в конце февраля сообщал, что выручка компании по РСБУ за 2022 год выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. В материалах к годовому собранию акционеров в текущем году автопроизводитель раскрыл, что его чистая прибыль по РСБУ за 2022 год составила 5,4 млрд рублей. Из них 1,3 млрд рублей в итоге было направлено на выплату финальных дивидендов за прошлый год, оставшиеся 4,1 млрд рублей решено было не распределять.

КАМАЗ Сергей Когогин
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