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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Программа стратегического развития ПАО "КАМАЗ" предполагает увеличение выручки до 806 млрд рублей и продаж до 60 тысяч грузовиков в год к 2030 году, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Программу утвердил совет директоров компании.

В числе ключевых целей, которые компания планирует достичь к 2030 году, также доля продаж за рубежом в 16% от общего объема реализации и рентабельность по EBITDA на уровне 9%.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год и за I полугодие 2023 года. Гендиректор компании Сергей Когогин в конце 2022 года говорил журналистам, что бизнес-план "КАМАЗа" на 2023 год предполагает рост выручки по МСФО до рекордных значений выше 300 млрд рублей, чистую прибыль на уровне 5 млрд рублей, EBITDA - 24 млрд рублей.

Таким образом, утвержденная компанией программа развития до 2030 года предполагает рост оборота ПАО "КАМАЗ" более чем в 2,5 раза.

План продаж "КАМАЗа" на 2023 год, для сравнения, в конце прошлого года утверждался на уровне 40 тыс. грузовиков - без учета госзаказа и исходя из базового предположения, что рынок в этом году будет 65-68 тысяч единиц. По итогам 11 месяцев 2023 года рынок оказался существенно выше - по данным Минпромторга, он вырос в 1,8 раза, до 128 тысяч машин.

Среди основных направлений развития компании до 2030 года - новая продуктовая линейка "КАМАЗ", в том числе грузовики поколения К5, новые семейства пассажирского транспорта и легких грузовиков "Компас", безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт. Также компания планирует развивать новые бизнесы, связанные с карьерной и вездеходной техникой, комплексными транспортными решениями, экосистемой сервисов.

Кроме этого, "КАМАЗ" намерен направить усилия на "модернизацию производственных мощностей, отвечающих передовому уровню автомобилестроения".

"Программа инвестиций сформирована в объёме более 380 млрд рублей, приоритетными являются программы "НИОКР", "Реинжиниринг 2.0", "Развитие новых бизнесов и продаж". Большое внимание в стратегии "КАМАЗа" уделено вопросам экологии и низкоуглеродного развития, социальной политике, совершенствованию корпоративной системы управления", - отмечается в сообщении автопроизводителя.

КАМАЗ Минпромторг Сергей Когогин
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