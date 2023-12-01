В Ставрополье выплатили самую крупную для виноградарей страховку из-за гибели урожая
Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Компания "РСХБ-Страхование" произвела самую крупную в истории страхования виноградарства единовременную выплату в размере 236,1 млн рублей агропредприятию Ставропольского края, сообщил страховщик.
Выплата была осуществлена по договору страхования урожая сельскохозяйственных культур, страховым случаем стала частичная гибель урожая винограда в связи с воздействием опасного для производства сельскохозяйственной продукции природного явления – вымерзанием.
Приоритетные направления деятельности СК "РСХБ-Страхование" – страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО "Россельхозбанк".
Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 1-го полугодия 2023 года СК "РСХБ-Страхование" занимает 1-е место в РФ по показателю премий по договорам сельскохозяйственного страхования.