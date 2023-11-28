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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Пострадавшие от засухи аграрии Удмуртии не получили компенсаций из-за отсутствия страховки

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сельхозтоваропроизводители Удмуртии, которые пострадали от засухи текущего года, не получили никаких выплат из-за отсутствия страхования и несовершенства законодательства, заявила первый вице-премьер республики Ольга Абрамова.

"К сожалению, выплаты не были предоставлены никому", - сказала Абрамова в своем докладе в Госсовете Удмуртии во вторник.

Она уточнила, что это связано с тем, что в республике пока недостаточно развит рынок страхования в растениеводстве. По ее словам, урожай 2023 года в регионе застраховали всего 7 компаний.

Она добавила, что получение выплат также было затруднено из-за несовершенства законодательства в этой сфере.

"Мы сейчас четко понимаем, что имеет смысл поменять федеральные правила, которые определяют порядок определения ущерба для сельхозтоваропроизводителей. Этим и займется министерство сельского хозяйства республики в 2024 году", - сказала Абрамова.

В июле в Удмуртии вводился режим ЧС из-за засухи. По данным Минсельхоза республики, аграрии потеряли урожай на 19% площадей.

Удмуртия
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