Новый инвестор заводов ArcelorMittal в Казахстане вложит в них $3 млрд

Для сделки он привлек $355 млн, разместив облигации на бирже AIX

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Qazaqstan Steel Group (QSG) казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева планирует инвестировать в бывшие казахстанские предприятия ArcelorMittal более $3 млрд, из них - $1,3 млрд в 2024 году, сообщил телеграм-канал компании.

"Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittal Temirtau (и трубного завода ArcelorMittal в Актау - ИФ) (...). Инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд", - отмечает компания.

Согласно условиям сделки, QSG выкупает заводы за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи ArcelorMittal в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут перечислены концерну при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности.

В краткосрочной перспективе инвестор ставит перед собой задачу сохранить существующий коллективный договор и системы оплаты труда работников предприятия, кардинальное улучшить показатели безопасности производства и экологической ситуации, модернизировать и реорганизовать производства и увеличить объем и номенклатуру выпускаемой продукции.

Требование казахстанских властей к новому инвестору вложить минимум $3 млрд в течение трех лет премьер-министр Алихан Смаилов высказал в ноябре. Тогда речь шла о вложениях в производство меткомбината "АрселорМиттал Темиртау", который был крупнейшим активом ArcelorMittal в Казахстане. Минпром Казахстана видит потенциал для увеличения мощностей "АрселорМиттал Темиртау" по выпуску стали на 40-50% - до 4,5-4,8 млн тонн с нынешних 3,2 млн тонн в год.

Компания Лаврентьева привлекла средства для покупки бывших активов ArcelorMittal на казахстанской фондовой бирже AIX (работает в международном финцентре "Астана", МФЦА) посредством размещения облигационного займа, сообщил на брифинге 8 декабря министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.

"Для цели инвестирования новым инвестором в "АрселорМиттал Темиртау" была создана отдельная специальная компания, в которой единственным инвестором является один-единственный человек - Андрей Лаврентьев. Эта компания выпустила облигации в МФЦА, через AIX, привлекла частное финансирование, вложила свои деньги", - сказал Шарлапаев.

Qazaqstan Steel Group, по данным биржи AIX, привлекла $355 млн. Эмитент QSG Holding, акционером которого является Qazaqstan Steel Group, разместил 20 ноября облигации на сумму $355 млн. Ставка купона составила 15%, срок погашения бумаг - 2027 год. Было выпущено 710 облигаций стоимостью по $500 тыс. каждая.

По данным государственного портала e-gov, Лаврентьев учредил ТОО "Qazaqstan Steel Group" 30 октября 2023 года. Видом деятельности компании является литье стали. Руководителем Qazaqstan Steel Group стала Салтанат Сарсембаева.

О том, что новым инвестором меткомбината "АрселорМиттал Темиртау" и трубного завода в Актау станет глава совета директоров и акционер казахстанского автопроизводителя Allur Лаврентьев было объявлено 8 декабря. На первом этапе активы выкупил госфонд прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corporation.

Концерну ArcelorMittal, по данным Минпрома Казахстана, было важно, чтобы его контрагентом в сделке по выходу из казахстанских активов выступило государство. Это было условием столь большого дисконта к цене активов: сумма сделки составила $286 млн при том, что ArcelorMittal просил за них $3,5 млрд.

44-летний Андрей Лаврентьев входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Группа компаний Allur объединяет производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром". Группа является производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и Lada. "Агромашхолдинг" производит сельскохозяйственную технику, является эксклюзивным дистрибьютором продукции ОАО "Гомсельмаш" (Белоруссия).

По данным СМИ, Лаврентьеву принадлежит 22,38% акций Allur.