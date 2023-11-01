"АрселорМиттал Темиртау" решили передать казахстанскому частному инвестору

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU -Правительство Казахстана намерено привлечь к процессу национализации АО "АрселорМиттал Темиртау" частного казахстанского инвестора, который должен будет вложить в этот актив минимум $3 млрд в течение трех лет, заявил журналистам премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"Что касается планов государства по тому, чтобы быть собственником (комбината - ИФ), вкладывать деньги бюджетные, таких планов у нас нет. У нас план - мы должны привлечь частного инвестора и инвестор должен вложить минимум 3 млрд долларов в ближайшие три года", - сказал он.

По его словам, минимум $1,3 млрд из этой суммы инвестор должен вкладывать сразу, потому что "нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации оборудования и расширения производства".

Смаилов подчеркнул, что инвестор должен быть казахстанским.

"АрселорМиттал Термитау" решили передать правительству Казахстана от частного владельца после двух крупных аварий на шахтах с гибелью людей. ArcelorMittal владеет рудниками в Казахстане с 1995 года.

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом, погибли 46 шахтеров. До этого компания была признана виновной в августовской аварии на шахте "Казахстанская", где погибли пять человек и где пожар продолжается до сих пор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". На недавнем заседании правительства Смаилов заявил, что процесс по передаче АО "Арселор МитталТемиртау" в пользу Казахстана находится на стадии завершения.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.