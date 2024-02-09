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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Казахстан поставил в Германию в январе 100 тысяч тонн нефти, как и планировал

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Казахстан отгрузил в январе в Германию 100 тыс. тонн нефти, сообщила пресс-служба АО "КазТрансОйл". Этот объем соответствует ранее заявленным планам.

"Объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 100 тысяч тонн в январе 2024 года", - говорится в сообщении.

В целом в 2024 году "КазТрансОйл" планирует отгрузить по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для поставки в Германию до 1,2 млн тонн казахстанской нефти.

По итогам 2023 года по нефтепроводу "Дружба" в направлении Германии было транспортировано 993 тысячи тонн казахстанской нефти (из ресурсов "Карачаганак Петролеум Оперейтинг"). Данный договор был продлен на полгода (январь-июнь 2024 года) с объемом транспортировки 100 тысяч тонн ежемесячно.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках диверсификации маршрутов экспорта своей нефти.

В конце октября 2023 года министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан может увеличить экспорт нефти в Германию по "Дружбе" с 1,2 млн тонн до 2 млн тонн в год, окончательный объем будет определен после переговоров.

"КазТрансОйл" - казахстанский оператор магистральных нефтепроводов, входит в состав "КазМунайГаза".

КазТрансОйл КазМунайГаз Дружба Казахстан Транснефть Германия
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