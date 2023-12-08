"АрселорМиттал Темиртау" переименована в Qarmet

Гендиректором Qarmet назначен Вадим Басин, бывший исполнительным директором компании в 2017-2021 годах

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Новый инвестор "АрселорМиттал Темиртау" переименовал предприятие в Qarmet, гендиректором назначен Вадим Басин, сообщила пресс-служба администрации Карагандинской области.

По информации пресс-службы, аким (глава) области Ермаганбет Булекпаев представил коллективу предприятия нового инвестора - компанию Qazaqstan Steel Group и ее учредителя Андрея Лаврентьева.

"Перед новым владельцем стоят важные задачи, в первую очередь по обеспечению и созданию условий безопасности труда, повышению уровня благосостояния работников, а также предстоит активно участвовать и помогать развивать местное сообщество через социальные проекты", - сказал Булекпаев.

В свою очередь, Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании Qarmet. Басин занимал пост исполнительного директора "АрселорМиттал Темиртау" в 2017-2021 годах.

Ранее глава Минпрома Казахстана Канат Шарлапаев сообщил, что Лаврентьев для покупки "АрселорМиттал Темиртау" создал новую компанию и привлек средства для сделки на бирже AIX - $355 млн.

Правительство Казахстана 8 декабря заявило о завершении сделки по передаче государству в лице госфонда прямых инвестиций Qazaqstan Investment Corp. казахстанских активов ArcelorMittal - АО "АрселорМиттал Темиртау" и трубного завода в Актау ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Затем было объявлено, что новым инвестором меткомбината "АрселорМиттал Темиртау" и трубного завода в Актау станет глава совета директоров и акционер казахстанского автопроизводителя Allur Лаврентьев.

Концерну ArcelorMittal, по данным Минпрома Казахстана, было важно, чтобы его контрагентом в сделке по выходу из казахстанских активов выступило именно государство. Это было условием большого дисконта к цене активов: сумма сделки составила $286 млн при том, что ArcelorMittal просил за них $3,5 млрд.

44-летний Андрей Лаврентьев входит в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Группа компаний Allur объединяет производственные площадки "Агромашхолдинг" и "СарыаркаАвтоПром". Группа является производителем, дистрибьютором и партнером на территории Казахстана автобрендов Chevrolet, Kia, JAC и Lada. "Агромашхолдинг" производит сельскохозяйственную технику, является эксклюзивным дистрибьютором продукции ОАО "Гомсельмаш" (Белоруссия). По данным СМИ, Лаврентьеву принадлежит 22,38% акций Allur.