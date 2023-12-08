Инфляционные ожидания британцев упали до двухлетнего минимума

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу снизились в ноябре до минимума за два года, укрепив уверенность рынка в том, что Банку Англии больше не потребуется повышать ключевую процентную ставку, пишет Financial Times.

В ноябре жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 3,3%, тогда как в августе, когда Банк Англии проводил последний аналогичный опрос, предполагалась инфляция в размере 3,6%.

В то же время долгосрочные инфляционные ожидания выросли: предполагается, что цены в ближайшие пять лет будут расти в среднем на 3,2% вместо 2,9% в осеннем опросе.

По данным британского статуправления ONS, рост потребительских цен в стране в октябре замедлился до 4,6% с 6,7% в сентябре. Несмотря на столь резкое падение, инфляция остается сильно выше целевых 2%.

Следующее заседание Банка Англии состоится 14 декабря. Аналитики в целом ожидают, что на этом заседании процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25%.