Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Правительство Латвии поддержало увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП к 2027 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство Латвии на внеочередном заседании одобрило поправки к закону о финансировании обороны, которые предусматривают его постепенное увеличение до 3% от ВВП к 2027 году.

С 2018 года Латвия выделяет на оборону не менее 2% от ВВП. В этом году финансирование обороны составило 986,83 млн евро, или 2,25% от ВВП, а в 2024-2025 гг. составит соответственно 2,4% и 2,5% от прогнозируемого ВВП.

Как отмечается в поправках, с учетом текущей геополитической ситуации необходимо укреплять обороноспособность страны.

Для этого необходимо постепенное увеличение финансирования обороны после 2025 года - до уровня не менее 2,75% в 2026 году, не менее 3% от прогнозируемого ВВП в 2027 году и далее.

Поправки к закону о финансировании обороны рассмотрит Сейм.

Латвия Сейм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

Египет инициировал переговоры об обмене захваченных израильтян на заключенных

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов

Аэропорт Гамбурга возобновил прием и отправку рейсов
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атакует объекты ХАМАС и "Палестинского исламского джихада" в секторе Газа

Обострение палестино-израильского конфликта

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Глава Минобороны Израиля приказал ввести полную блокаду сектора Газа

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда

Премию Нобеля по экономике присудили за исследование женского рынка труда
Обострение палестино-израильского конфликта

У дипломатов нет данных о россиянах, пострадавших в Израиле и секторе Газа

Brent подорожала до $87,24 за баррель на фоне нападения на Израиль

Обострение палестино-израильского конфликта

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

На юге Израиля в шести местах продолжаются боевые действия

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник

Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа в понедельник
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });