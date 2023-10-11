Картаполов сообщил, что расходы бюджета РФ на оборону вырастут на 68% в 2024 г.

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2024 год предусматривает значительное увеличение расходов по разделу "Национальная оборона", заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В 2024 г. в федеральном бюджете значительно увеличены - на 68% - расходы по разделу "Национальная оборона". В целом (с учетом закрытой и открытой части бюджета) законопроектом предусмотрены следующие бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2024 г. - 10,77 трлн рублей, в 2025 г. - 8,53 трлн рублей и в 2026 г. - 7,4 трлн рублей", - написал Картаполов в своем телеграм-канале по итогам рассмотрения на комитете проекта бюджета на 2024 год.

По его словам, "доля расходов раздела "Национальная оборона" по отношению к объему ВВП составит в 2024 году - 6,0%, в 2025 году - 4,5% в и 2026 годах - 3,7%".

"Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами 2023-2025 гг. увеличены в 2024 г. на 6,13 трлн рублей, в 2025 г. на 4,33 трлн рублей, в 2026 г. по сравнению с параметрами бюджетного прогноза, увеличены на 2,22 трлн рублей", - отметил глава комитета.

При этом федеральным бюджетом предусмотрено: повышение заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций с 1 октября на прогнозный уровень инфляции в 2024 г. на 4,5%, в 2025 году на 4,0% и в 2026 году на 4,0%.; повышение пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы с 1 октября 2024 года на прогнозный уровень инфляции на 4,5%, добавил Картаполов.

"Выделяемые объемы бюджетных ассигнований позволят обеспечить выполнение поставленных задач и реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных Сил Российской Федерации", - написал глава комитета.