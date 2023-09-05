Польша намерена направить более 4% ВВП на оборону в следующем году

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Польша направит более 4% ВВП на оборону в 2024 году, заявил во вторник президент страны Анджей Дуда.

"В следующем году на оборону планируется потратить 137 млрд злотых (более $33 млрд в эквиваленте - ИФ)", - сказал Дуда, отметив, что "эта сумма впечатляет весь мир, это более 4% ВВП". Его цитирует агентство PAP.

По словам президента Польши, "столь большие расходы на оборону позволяют проводить динамичную модернизацию польской армии, во многих отраслях одновременно".