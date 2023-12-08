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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Росстат сообщил о замедлении снижения цен на красную икру в ноябре более чем в 2 раза

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Приближение Нового года, встреча которого сопровождается в том числе и красной икрой на праздничном столе, проявилось в динамике цен на нее в ноябре - их снижение заметно замедлилось.

Как сообщил Росстат в пятницу, в ноябре цены на икру лососевых снизились на 1,2%. В октябре снижение составило 2,5%.

Вообще же удешевление икры связано с удачной лососевой путиной, показатели которой в этом году близки к рекорду 2018 года, когда было выловлено 676 тыс. тонн лососей.

По данным Росрыболовства, вылов лососей в этом году составил 609 тыс. тонн против 272 тыс. тонн в 2022 году, 539 тыс. тонн в 2021 году, 299,2 тыс. тонн - в 2020 году, 498 тыс. тонн - в 2019 году.

По данным Россельхознадзора (ФГИС "ВетИС"), за 10 месяцев производство красной икры в РФ выросло в 2,1 раза, до 34,7 тыс. тонн.

Росстат
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