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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

РФ за 10 месяцев снизила экспорт красной икры почти в 1,5 раза

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года экспортировала 125,2 тонны красной икры, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство.

Импорт этой икры упал на 74%, до 30,3 тонн.

Экспорт осетровой (черной) икры в январе-октябре снизился на 14%, до 2,4 тонны. Импорт - на 42%, до 9,7 тонн.

Как сообщал ранее Россельхознадзор, за 10 месяцев в РФ было произведено 34,7 тыс. тонн красной икры, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (16,8 тыс. тонн). Такой рост объясняется успешной лососевой путиной, которая в этом году стала второй (609 тыс. тонн) после рекордного вылова в 2018 году (676 тыс. тонн).

Росрыболовство со ссылкой на Росстат также сообщило, что за 9 месяцев в РФ было произведено 36,2 тонны черной икры, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. За этот период на отечественных рыборазводных заводах было выращено 5,2 тыс. тонн осетровых, это на 11% больше, чем годом ранее.

Росрыболовство
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