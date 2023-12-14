Производство красной икры в РФ достигло максимума с 2010 года

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - РФ за 10 месяцев этого года произвела 22 288 тонн красной икры, это наивысший показатель с 2010 года (самые ранние данные общедоступной статистики), сообщается в обзоре аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Предыдущий самый высокий показатель за 10 месяцев было в 2021 году - 21 569 тонн, но теперь он оказался на 3% меньше нынешнего. По сравнению с 10 месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза. При этом, как отмечают аналитики, показатель прошлого года был наименьшим с 2010 года.

В ВАРПЭ также обратили внимание на то, что производство красной икры в этом году на 10% превысило показатель рекордного 2018 года, когда вылов тихоокеанских лососей стал самым большим за всю историю наблюдений.

"Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тыс. до 20 тыс. тонн в последние пять лет", - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, процитированный в сообщении.

По его словам, рост производства икры привел к снижению оптовых цен на нее. К началу декабря икра горбуши - самого массового вида лососевых - в Дальневосточном федеральном округе стоила от 3 450 рублей за килограмм, в центральном регионе были предложения даже за 3 тыс. рублей. В среднем это на 20% ниже прошлогодних показателей.

Сославшись на данные Росстата, ассоциация также сообщила, что в ноябре средняя розничная цена на красную икру в РФ составила 5 974 рубля за килограмм, это минимум с декабря прошлого года.