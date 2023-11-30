РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб в РФ начнется с 1 апреля 2024 года.

Постановление правительства, утверждающее правила маркировки, подписано.

Согласно документу, на первом этапе - с 1 апреля 2024 года - производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров. На втором этапе - с 1 мая 2024 года - производители должны поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб в настоящее время апробируется в ходе эксперимента, который начался 15 апреля 2023 года и продлится до 31 марта 2024 года.