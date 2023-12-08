Яйца в ноябре сохранили лидерство по росту цен на продукты питания в России

Они подорожали на 15,1% к октябрю, сообщил Росстат

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре продукты питания в России подорожали к октябрю на 1,7%, больше всего, как и месяцем ранее, подорожали яйца - на 15,1%. Об этом сообщил Росстат.

С начала года продукты питания стали дороже на 7,1%. Эти показатели не учитывают цены на алкогольные напитки, которые за месяц не изменились, с начала года выросли на 2,4%.

Так, рост цен на яйца в ноябре по сравнению с октябрем ускорился до 15,1% с 13,1% месяцем ранее. С начала года яйца подорожали на 36,5%, в годовом выражении - на 40,3%.

Темпы роста цен на курятину в минувшем месяце замедлились до 0,9% с 3,7% в октябре, с начала года это мясо подорожало на 30,2%, по сравнению с ноябрем прошлого года - на 29,3%.

Рост цен отмечался и на некоторые виды плодоовощной продукции, которая за месяц в целом подорожала на 5,5%, с начала года - 17,1%, по сравнению с ноябрем прошлого года - на 5,8%.

Так, цены на огурцы в ноябре повысились на 35,1%, помидоры - на 19,1%, виноград - на 8,6%, чеснок - на 6,8%, свежую зелень - на 2,9%, лук и грибы - на 2,5%, капусту - на 2,2%, груши и бананы - на 1,9%, яблоки - на 1,8%. В то же время цены на апельсины снизились на 9,4%, лимоны - на 6,3%, морковь - на 1,5%, картофель - на 0,7%.

Среди других продовольственных товаров подорожали куриные окорочка - на 2,5%, говяжья и свиная печень - на 2,3%, горох и фасоль - на 2,2%, мясо индейки - на 1,9%, мясной фарш, кексы, рулеты - на 1,7%, соленое филе сельди, оливковое масло - на 1,6%, мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, рис шлифованный - на 1,5%.

В то же время снизились цены на молоко для детей - на 0,9%, овсяную и перловую крупы - на 0,5%, игристое отечественное вино, водку, черный чай, маргарин - на 0,3%, вермишель, пшено - на 0,2%.

Цены на сахар за месяц снизились на 2,8%, но с начала года сохраняется положительная динамика в 17,1%. По сравнению с ноябрем прошлого года сахар остается дороже на 8,7%.