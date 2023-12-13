Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импорт яиц

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ концептуально одобрило обнуление пошлин на импорт яиц, Минсельхоз рассчитывает стабилизировать ситуацию в течение месяца, сообщают "Известия".

Источник издания, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца, заявил, что цель властей - сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены.

В аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова подтвердили информацию - соответствующий протокол подписан. Это предложение поддержала комиссия по тарифно-таможенному регулированию, уточнили там.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили в Минэкономразвития. В ведомстве добавили, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

"Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии", - сказали в Минэкономразвития.

Решение об обнулении импортных пошлин на куриное яйцо - оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, пояснили в Минсельхозе. Уже идут переговоры с дружественными государствами об увеличении поставок этой продукции: до конца текущей недели в РФ поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате это позволит стабилизировать ценовую динамику уже в ближайший месяц, полагают в ведомстве.

Как сообщалось, с инициативой об обнулении пошлин на импорт яиц выступил Минсельхоз в связи с резким ростом цен на них. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Россельхознадзор с 23 ноября разрешил ввоз яиц 4 турецким предприятиям, с 8 декабря разрешение выдано еще 17 поставщикам. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд штук яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.