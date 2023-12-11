Аналитики Citi прогнозируют рост индекса S&P 500 к концу 2024 года до 5100 пунктов

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 к концу 2024 года достигнет отметки в 5100 пунктов, полагают аналитики Citigroup. Об этом сообщает MarketWatch.

При этом они понизили прогноз на середину 2024 года до 4800 пунктов с 5100 пунктов.

В минувшую пятницу индикатор закрылся у отметки в 4604 пункта. С начала года он прибавил почти 20%.

"В целом мы придерживаемся позитивного прогноза для американских акций и ждем ускорения роста прибыли компаний, даже несмотря на сохраняющиеся риски рецессии", - написали аналитики. Ухудшение прогноза на конец первого полугодия они объяснили ожиданием замедления американской экономики.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, для индекса S&P 500 на конец 2024 года составляет 5068,41 пункта, что предусматривает его рост примерно на 10% с текущих значений.