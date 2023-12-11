Портфель устойчивого финансирования Сбербанка в 2026 году вырастет до 3,4 трлн рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Портфель "зеленых", адаптационных и ESG-кредитов Сбербанка превысил 2,4 трлн рублей, к 2026 году ожидается его рост до 3,4 трлн рублей, сообщила "Интерфаксу" старший вице-президент банка по ESG Татьяна Завьялова в кулуарах Конференции ООН по изменению климата (COP28).

"Портфель устойчивого финансирования у нас сейчас превышает 2,4 трлн рублей. До конца года он подрастет, но уже не очень значительно. Мы ожидаем, что портфель ответственного финансирования Сбера на горизонте 2026 года может вырасти на 40% к текущему портфелю и составить порядка 3,4 трлн рублей", - сказала она.

Значение в 2,4 трлн рублей сильно превосходит озвученные в начале года планы Сбербанка: по итогам 2023 года планировалось нарастить портфель устойчивого финансирования до 1,7 трлн рублей.

"Надо сказать, что все цели, которые в себя включала наша первая ESG-стратегия (утверждена в 2021 г. - ИФ), были реализованы. И сейчас, в рамках нашего следующего цикла бизнес-планирования, у нас есть следующая стратегия устойчивого развития. Будем двигаться дальше, портфель будет расти", - добавила Завьялова.