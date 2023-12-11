Сбербанк в ноябре нарастил корпоративные кредиты по РСБУ на 0,7%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в ноябре 2023 ujlf вырос на 0,7% против роста на 0,9% месяцем ранее и составил 23 трлн рублей, сказано в отчетности банка по РСБУ.

Розничный кредитный портфель в ноябре вырос на 2,5% против роста на 2,7% в октябре и составил 15,5 трлн рублей.

Средства физлиц составили 21,4 трлн рублей и выросли на 0,5% за месяц (в октябре прирост составил 1,2%).

Средства юридических лиц составили 11 трлн рублей и увеличились на 4% за месяц (рост на 3,4% месяцем ранее).