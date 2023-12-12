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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"ДОМ.РФ" предложил использовать инфраструктурные бонды при расселении аварийного жилья

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" предложил применять механизм инфраструктурных облигаций при расселении аварийного и ветхого жилья, заявил на конференции директор подразделения "Инфраструктурные облигации" "ДОМ.РФ" Александр Аксаков.

"Сейчас есть одна из идей - это добавить в целевое направление наших займов (инфраструктурных облигаций - ИФ) затраты на расселение (аварийного и ветхого - ИФ) жилья в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Таким образом у нас получится простимулировать строительство жилья", - сказал Аксаков.

По его словам, "ДОМ.РФ" сможет направлять льготные кредиты только на создание инфраструктуры в рамках проектов КРТ. Кроме того, появится возможность финансировать подготовительные работы, выплачивать компенсации владельцам квартир в расселяемых домах и приобретать квартиры с целью расселения. Изменения хотят внести на согласование в I квартале 2024 года.

В конце 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий. Законом предлагается единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья по аналогии с программой реновации в Москве. Реновация будет проводиться в регионах при согласии 2/3 собственников квартир в многоквартирном доме, подлежащем сносу. Механизм неоднократно дорабатывался.

КРТ Дом.рф Александр Аксаков
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