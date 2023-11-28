Британский регулятор видит угрозу конкуренции в сделке Adobe по покупке Figma

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по покупке американским производителем программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma, вероятно, навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна, заявило во вторник британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA).

Предварительные оценки CMA показали, что сделка ограничит инновации и создание новых конкурентных продуктов, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, в результате сделки пропадет угроза конкуренции со стороны Figma, которая подталкивала Adobe к развитию продуктов в сфере редактирования изображений и создания иллюстраций.

"Adobe и Figma - два ведущих мировых производителя ПО для создания дизайна приложений и сайтов, и наш анализ показывает, что они являются ближайшими конкурентами. В связи с этим предложенная сделка может повлиять на сферу цифрового дизайна Британии, сократив пользовательский выбор, ограничив инновации и разработку новых конкурентных продуктов", - заявила Марго Дейли, глава независимой группы, проводившей исследование.

По данным CMA, 80% профессиональных продуктовых дизайнеров в Великобритании используют приложение Figma.

На рынок цифрового дизайна, объем которого составляет порядка 60 млрд фунтов стерлингов, приходится около 2,7% ВВП Великобритании.

"Мы разочарованы выводами, которые сделало CMA, и не согласны с точкой зрения регулятора на эту сделку", - заявил представитель Adobe, слова которого приводит Market Watch.

Британский регулятор намерен рассмотреть дополнительную информацию, прежде чем принимать окончательное решение.

Adobe объявила о покупке Figma за $20 млрд в сентябре 2022 года.

Figma, основанная в 2011 году, является частной компанией. Ее сервис позволяет пользователям разрабатывать и создавать дизайн онлайн-интерфейсов для сайтов, а также приложений для мобильных устройств.

Акции Adobe теряют в цене 0,7% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 84%.