Британский регулятор проверит партнерство Microsoft и OpenAI

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) намерено проверить партнерство Microsoft Corp. с OpenAI, разработчиком чат-бота GPT, и его потенциальное влияние на конкуренцию в Великобритании.

Регулятор предложил всем заинтересованным сторонам направлять свои комментарии по этому вопросу. Это лишь первая фаза процесса сбора информации, который осуществляется до начала официального расследования, говорится в сообщении CMA.

Регулятор хочет оценить, не получила ли Microsoft контроль над OpenAI в результате партнерства двух компаний.

"CMA просит высказать свое мнение о том, не привело ли партнерство двух компаний к их фактическому слиянию, и если привело, то как это повлияет на конкуренцию в Британии", - отмечается в сообщении регулятора.

В январе этого года стало известно, что Microsoft инвестировала $10 млрд в OpenAI. В ноябре этого года после неудачной попытки совета директоров OpenAI сместить гендиректора Сэма Альтмана Microsoft получила место наблюдателя без права голоса в совете директоров компании.

Microsoft намерена предоставить британскому регулятору всю необходимую информацию, заявил в пятницу ее президент Брэд Смит.

"С 2019 года мы работаем в партнерстве с OpenAI, которое способствовало инновациям в сфере искусственного интеллекта и подстегивало конкуренцию, при этом, независимость компаний сохранялась. Единственное, что изменилось сейчас, это то, что Microsoft теперь имеет место наблюдателя без права голоса в совете директоров OpenAI, что вряд ли можно считать приобретением компании", - приводит слова Смита Market Watch.

Акции Microsoft теряют 0,6% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.