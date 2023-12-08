Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Британский регулятор проверит партнерство Microsoft и OpenAI

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) намерено проверить партнерство Microsoft Corp. с OpenAI, разработчиком чат-бота GPT, и его потенциальное влияние на конкуренцию в Великобритании.

Регулятор предложил всем заинтересованным сторонам направлять свои комментарии по этому вопросу. Это лишь первая фаза процесса сбора информации, который осуществляется до начала официального расследования, говорится в сообщении CMA.

Регулятор хочет оценить, не получила ли Microsoft контроль над OpenAI в результате партнерства двух компаний.

"CMA просит высказать свое мнение о том, не привело ли партнерство двух компаний к их фактическому слиянию, и если привело, то как это повлияет на конкуренцию в Британии", - отмечается в сообщении регулятора.

В январе этого года стало известно, что Microsoft инвестировала $10 млрд в OpenAI. В ноябре этого года после неудачной попытки совета директоров OpenAI сместить гендиректора Сэма Альтмана Microsoft получила место наблюдателя без права голоса в совете директоров компании.

Microsoft намерена предоставить британскому регулятору всю необходимую информацию, заявил в пятницу ее президент Брэд Смит.

"С 2019 года мы работаем в партнерстве с OpenAI, которое способствовало инновациям в сфере искусственного интеллекта и подстегивало конкуренцию, при этом, независимость компаний сохранялась. Единственное, что изменилось сейчас, это то, что Microsoft теперь имеет место наблюдателя без права голоса в совете директоров OpenAI, что вряд ли можно считать приобретением компании", - приводит слова Смита Market Watch.

Акции Microsoft теряют 0,6% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 55%.

Великобритания Microsoft OpenAI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $75,37 за баррель

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

ЦАХАЛ сообщил об ударах по 450 объектам ХАМАС за сутки

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Казахстанский госфонд прямых инвестиций выкупил 100% "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 8 декабря

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Хантеру Байдену предъявили девять обвинений, связанных с налогами

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Кэмерон пообещал существенную поддержку Украине в ближайшие два года

Индонезия может ввести безвизовый въезд для российских туристов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });