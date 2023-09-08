Девелопер "Самолет" пока потратил на buyback 3,1 млрд руб. из запланированных 10 млрд руб.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Самолет" в рамках одобренной советом директоров программы buyback по состоянию на среду выкупил бумаги на общую сумму 3,125 млрд рублей.

Согласно сообщению компании, ее "дочка" - "Самолет-Резерв" - приобрела на открытом рынке 852 тыс. 397 акций. По состоянию на 6 сентября на балансе группы находилось в общей сложности 1 млн 825 тыс. 383 акции, 2,96% уставного капитала. Обратный выкуп "Самолета" продолжается. Приобретенные акции будут использованы в общих корпоративных целях, напоминает компания.

В мае совет директоров "Самолета" одобрил buyback на сумму до 10 млрд рублей до конца 2023 года.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.