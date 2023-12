США ввели санкции против Экспобанка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции против Экспобанка, принадлежащего бизнесмену Игорю Киму.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) продолжает фокусироваться на российских финансовых учреждениях, чтобы ограничить связи России с международной финансовой системой, говорится в сообщении OFAC.

Экспобанк по итогам третьего квартала 2023 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами.

"Решение OFAC никак не повлияет на деятельность банка. У нас было время подготовиться и предпринять все действия для комфортной и удобной работы клиентов. Средства наших клиентов находятся под надежной защитой, все выпущенные Экспобанком карты продолжают действовать на территории России, в том числе карты Visa и Mastercard, чей срок действия Экспобанк продлил до конца 2030 года. На протяжении последнего года Экспобанк расширял систему прямых корреспондентских счетов, поэтому клиентам остаются доступны валютные переводы в дружественные страны. Мы сделали и продолжаем делать все, чтобы ограничения никак не отражались на комфорте наших клиентов", - заявили в пресс-службе банка.

Экспобанк имеет большой опыт в реализации сделок M&A. Последние несколько лет он расширял бизнес за счет покупки других банков у международных групп. Ранее были приобретены: АКБ "Япы Креди Банк Москва" у Yapi ve Kredi Bankasi A.S., ЗАО "Королевский Банк Шотландии" в России у Royal Bank of Scotland (RBS), казахстанская дочка RBS, Marfin Bank A.D. Beograd (Сербия) у Cyprus Popular Bank Public Co Ltd., LBBW Bank CZ a.s. (Германия), WestLB Vostok у WestLB AG (Германия), FB-Leasing у VR Leasing AG (Германия) и дочернего "Барклайс Банка" у группы Barclays (Великобритания).

Экспобанк претендовал на российскую "дочку" британского HSBC, однако сделка до сих пор не получила одобрения российских регулирующих органов. HSBC в отчетности за третий квартал сообщал, что сроки сделки сдвинуты на первое полугодие 2024 года.