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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США

Иван Таврин и аффилированные с ним компании подпали под санкции США
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бизнесмен Иван Таврин и ряд связанных с ним компаний подпали под санкции США, сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США во вторник.

В частности, в SDN list включена принадлежащая ему Kismet Group и ряд других юрлиц.

В августе этого года сообщалось, что Kismet Capital Group купила российского финтех-оператора сервисов для бизнеса у американской Fleetcor. А также, что ФАС разрешила структуре Kismet Capital Group купить торговые сети ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и Sela.

В апреле концерн Henkel закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Ранее компания заявила, что активы будут проданы за 54 млрд рублей консорциуму инвесторов: Augment Investment, Kismet Capital и Elbrus Services.

Иван Таврин Kismet США
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