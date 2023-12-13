Резидентам САР разрешат не раз продлевать срок выхода из прежней юрисдикции

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Компании, перерегистрировавшиеся в российские специальные административные районы (САР), смогут неоднократно продлевать срок выхода из иностранных реестров, обращаясь в правительственную комиссию по иностранным инвестициям.

Об этом говорится в поправках к закону "О международных компаниях и международных фондах", которые одобрил думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям перед вторым чтением законопроекта № 475202-8. Автором поправок назван глава комитета Сергей Гаврилов, но ранее схожие предложения озвучивал сенатор Александр Шендерюк-Жидков и правительство его идею поддержало.

Необходимость продления двухлетнего срока, который отводится редомицилировавшимся компаниям на исключение из реестра страны прежней регистрации, возникла из-за того, что не все могут в срок выполнить эту обязанность, отмечали ранее чиновники и парламентарии. Причина - в отказах со стороны госорганов стран прежней "прописки", иностранных нотариусов, юристов и т.д.

Согласно одобренным поправкам, правкомиссия сможет "не более чем на один год" продлевать срок на выход из иностранного реестра для компаний, которым "необоснованно или по независящим" от них причинам было отказано в этой просьбе, либо три или более обращений были оставлены без ответа. Если и в дополнительно отведенное время ситуация не изменится, то резидент САР будет вправе вновь обратиться в правкомиссию.

Порядок и сроки принятия решений правкомиссией установит правительство.