Срок "перехвата контроля" над российскими компаниями продлят до конца 2025 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил поправки, которые продлевают до конца 2025 года возможность для резидентов РФ получить корпоративные права в российских организациях, которыми они сейчас владеют через контролируемые иностранные компании (КИК) в "недружественных" юрисдикциях (перехват контроля).

Такую возможность российские резиденты получили в 2022 году, затем она была продлена на 2023 год. Она доступна тем, кому КИК им принадлежит более чем на 50%, а сама иностранная компания действует или бездействует, нарушая права российской структуры или своих контролирующих лиц.

Как и в предыдущие два года, владельцы КИК смогут и до конца 2025 года осуществлять корпоративные права в российской компании самостоятельно или через уполномоченное лицо. Оформившие такое право до конца 2023 года смогут им пользоваться в следующую двухлетку. Тем, кто только решит получить разрешение, придется действовать по прежнему алгоритму: обратиться с заявлением в ФНС, где должны быть описаны "враждебные" действия или бездействие КИК.

В случае удовлетворения такого заявления российская компания публикует в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц данные о фактическом держателе или держателях корпоративных прав, а также об их уполномоченных. ФНС ведет публичный список таких компаний.

На время перехвата контроля в адрес КИК прекращается выплата дивидендов или распределение прибыли.

Полномочия лица, перехватившего корпоративные права, урезаны. Оно не сможет голосовать за изменение устава, за реорганизацию и ликвидацию компании, изменение размера ее уставного капитала и т.д.