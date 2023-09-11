Резидентам САР могут дать 5 лет на исключение из иностранных реестров

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития обдумывает увеличение с двух до пяти лет срока, за который перерегистрированная в российские специальные административные районы структура должна быть исключена из реестра юрлиц в стране своей бывшей "прописки", сообщил на ВЭФ первый замглавы ведомства Илья Торосов.

"Что еще в работе? Это возможность не уходить из реестра (иностранного - ИФ), из которого переезжаете, в течение пяти лет", - сказал он.

Полномочия по принятию решений о продлении срока исключения из иностранного реестра, по его словам, могут быть предоставлены правительственной комиссии по иностранным инвестициям, будут выработаны критерии принятия соответствующих решений.

При этом он отверг прозвучавшую на форуме идею вообще не требовать от редомицилировавшихся компаний исключения из реестра страны своей прежней "прописки", если эта юрисдикция отказывается это сделать.

"Пять лет - это еще какой-то компромисс. Бессрочно - это что? Это два титула, два аватара всю жизнь?" - сказал Торосов. Он обратил внимание также и на "психологический момент", поскольку компании тогда будут в двух "ипостасях" жить: "а вдруг как там дальше выйдет".

Это уже не первая попытка чиновников увеличить срок для исключения редомицилировавшихся компаний из иностранных реестров: весной 2022 года его продлили шести месяцев до двух лет, а весной 2023 года Минэкономразвития предложило увеличить его еще раз - до пяти лет. Однако против его простого законодательного продления срока выступило Государственно-правовое управление президента, рассказал источник "Интерфакса". По его словам, там опасались, что у компаний просто не будет стимулов для завершения процедуры переезда и спустя отведенное время они попросят об очередной пролонгации. В связи с этим правовое управление считало, что необходимо выяснить, какие компании и с какими проблемами сталкиваются.

Торосов также сказал на форуме, что в САР зарегистрировано уже 254 резидента, 115 из которых редомицилировались в 2023 году. По его словам, процесс не останавливается, сейчас в работе находятся заявки от еще 15-20 компаний. За пять лет общий размер инвестиций от переехавших в два региона составляет более 67 млрд рублей, сообщил также Торосов.