Корпоративной репатриации готовят ручной режим. Репортаж

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Редомицилирующиеся в спешке в российские специальные административные районы (САР) компании рискуют столкнуться с задвоением своей юридической сущности: регистрацией сразу в двух реестрах - российском и иностранном. Но отечественные власти не намерены бессрочно закрывать глаза на жизнь юрлиц в двух ипостасях и готовы предложить новые варианты для полноценной корпоративной репатриации, дал понять в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

В двух системах

Ускоренный "переезд" в САР зарегистрированных за границей холдинговых компаний с российскими конечными бенефициарами и активами в РФ, катализатором которого стали множащиеся санкции из-за военной операции на Украине, обнажил серьезную юридико-бюрократическую проблему: "переехавшие" оказываются сразу в двух реестрах юридических лиц - российском и страны своей прежней "прописки". "Получается какая-то парадоксальная ситуация, когда компания существует в рамках двух правовых систем", - говорила на форуме партнер аудиторско-консалтинговой группы компаний Б1 Марина Белякова.

Такие проблемы, по ее словам, могут возникать с Кипром и Люксембургом. В первом действует правило, по которому редомициляция компании из страны возможна только при предварительном согласовании с местными властями. А нотариусы Люксембурга "порой просто отказываются заверять документы", сказала Белякова. В результате "переехавшие" компании рискуют не уложиться в отведенный им российскими правилами двухгодичный срок на исключение из зарубежного реестра, опасается бизнес и представляющие его интересы юристы.

Индивидуальные решения

Минэкономразвития предлагало на законодательном уровне продлить срок для выхода из зарубежного реестра с двух до пяти лет. Но решение на этот счет так и не было принято. "В прошлую сессию этот (вопрос - ИФ) не прошел по разным причинам", - сказал Торосов в понедельник на ВЭФ-2023, не вдаваясь в подробности.

Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что против этой идеи высказалось Государственно-правовое управление президента РФ. Оно опасалось, что у компаний просто не будет стимулов для завершения процедуры "переезда" и спустя отведенное время они попросят об очередной пролонгации. В связи с этим ГПУ предлагало разобраться, какие компании и с какими проблемами сталкиваются.

Судя по словам Торосова, новое решение будет учитывать особенности ситуации, в которую попала та или иная компания: срок для выхода из реестра за границей продлят до пяти лет, но разрешение будут выдавать чиновники на основании определенных принципов. "Возможно, мы <...> наделим правом комиссию по иностранным инвестициям принимать такое решение. То есть подходы выработаем о принятии решения о продлении срока исключения из иностранного реестра. То есть мы должны прежде всего ответить сами себе: это просто, извините за выражение, разгильдяйство, что не закрывают и не укладываются в пять лет, или есть объективные причины", - сказал он.

Не выпускают - признаем ликвидацией

Белякова, напомнив про кипрские правила редомициляции, усомнилась, что простое продление срока для выхода из реестра поможет. Она опасается, что пока Кипр не посмотрит на этот вопрос иначе, компании ни за два года, ни за пять лет его реестр не покинут.

Директор по стратегии и развитию ООО "Управляющая компания "Глобал Портс" Александр Иодчин отметил, что о подобных проблемах на Кипре в этом году не слышал, но, тем не менее, предложил два варианта решения проблемы: либо "безусловно" увеличить срок с двух до пяти лет для выхода из зарубежного реестра, либо вообще отказаться от этого требования для тех случаев, когда компании действительно невозможно "переехать".

Но Торосов на корню отверг идею вообще не требовать от редомицилировавшихся компаний исключения из реестра страны своей прежней "прописки", если эта юрисдикция отказывается это сделать. "Пять лет - это еще какой-то компромисс. Бессрочно - это что? Это два титула, два аватара всю жизнь?" - воспротивился он. Кроме того, Торосов обратил внимание также и на "психологический момент", поскольку компании тогда будут в двух "ипостасях" жить: "А вдруг как там дальше выйдет".

"Мы говорим только про те кейсы, те случаи, когда не выпускают", - уточнил Иодчин.

"Если не выпускают, надо закрывать (иностранную компанию - ИФ). И мы будем признавать это как ликвидацию там и фактически отсутствие двойного резидентства", - завершил дискуссию по этому вопросу Торосов.