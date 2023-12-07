Путин заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году может составить не менее 3,5%, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"

"За 10 месяцев текущего года ВВП России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем до санкционной атаки Запада. Ожидается, что по итогам текущего года, во всяком случае мы все на это очень рассчитываем, ВВП прибавит не менее 3,5%" - сказал он.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в октябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,0% в годовом сравнении после повышения на 5,6% в сентябре. В целом за январь-октябрь 2023 года министерство оценило рост экономики РФ в 3,2%.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2023 г. ВВП превысил уровень прошлого года на 5,0% г/г (в сентябре 5,6% г/г), а уровень двухлетней давности - на 1,8% (1,5% в сентябре). С исключением сезонного фактора рост ВВП составил 0,3% м/м после 0,5% м/м месяцем ранее. В целом за 10 месяцев 2023 г. ВВП вырос на 3,2% г/г, к уровню двухлетней давности - на 1,1%", - отмечало Минэкономразвития в своем докладе.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП РФ в 2023 году на 2,8%. При этом глава министерства Максим Решетников в начале ноября заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в текущем году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,2%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала декабря) предполагает рост в 2024 году на 1,2%.