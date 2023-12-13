Кремль рассчитывает на участие Аргентины в БРИКС на том уровне, который она посчитает целесообразным

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия надеется, что Аргентина продолжит свое участие в БРИКС, будет приветствовать выстраивание добрых отношений с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы. Мы надеемся, что Аргентина будет на том уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС, и мы будем это приветствовать. И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание добрых отношений с новым руководством в Буэнос-Айресе ", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

РФ, добавил он, также заинтересована в продолжении развития двусторонних отношений с Египтом, которые, по словам Пескова, носят исторический характер.

"Отношения Путина и ас-Сиси (президент Египта - "ИФ") - это дружеские отношения, партнерские, и они действительно взаимовыгодные", - отметил пресс-секретарь президента РФ.