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"Фармасинтез" выпустил первую партию рекомбинантного аналогового инсулина в Петербурге

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - АО "Фармасинтез-Норд" (входит в ГК "Фармасинтез") выпустило на своем предприятии в Петербурге первую партию рекомбинантного аналогового инсулина длительного действия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Регистрационное удостоверение на препарат получено компанией в конце августа 2023 года. Инвестиции в запуск его производства составили 1,7 млрд рублей.

Рекомбинантный аналоговый инсулин обеспечивает контроль содержания сахара в крови в течение 24 часов, то есть принимается 1 раз в день.

"Это следующий шаг по обеспечению пациентов с сахарным диабетом современными доступными лекарствами. В планах компании также вывод на рынок в ближайшее время ДНК-рекомбинантного аналога человеческого инсулина", - цитирует пресс-служба гендиректора АО "Фармасинтез-Норд" Михаила Квасникова.

Ранее сообщалось, что "Фармасинтез-Норд" приступил к производству трех типов рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов) в фармацевтическом научно-производственном комплексе в Петербурге.

Отмечается, что производимые компанией инсулины являются полными биоаналогами зарубежных препаратов, поэтому соответствуют им по уровню эффективности и профилю безопасности.

Действующее предприятие группы находится в ОЭЗ "Санкт-Петербург".

В 2017 году состоялся ввод первой очереди завода "Фармасинтез-Норд", весной 2023 года - второй. Планируется строительство третьей очереди комплекса, запуск намечен на 2026 год. На ПМЭФ-2023 Квасников и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников заключили соглашение о строительстве IV очереди. Общий объем инвестиций в четыре очереди оценивается примерно в 20 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей уже освоены.

Предприятие разрабатывает и производит препараты в виде твердых лекарственных форм, лиофильных порошков и растворов-концентратов. Мощность завода по производству инсулинов составляет более 5 млн единиц продукции в год.

Группа "Фармасинтез" является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. Мощности компании находятся в Иркутске, Братске, Уссурийске, Петербурге, Тюмени.

Петербург Фармасинтез
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