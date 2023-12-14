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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

"Ъ" сообщил о планах "СПБ биржи" развивать срочный рынок с расчетами в рублях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" будет переключаться на развитие срочного рынка с расчетами в рублях, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания допускает, что о запуске рынка опционов будет объявлено до конца недели. Биржа также собирается запустить фьючерсы, в том числе на иностранные акции, сообщил другой источник газеты.

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Генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в ноябре говорил, что "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внес "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены. Также OFAC выпустил лицензию на сворачивание операций с "СПБ биржей" в срок до 31 января 2024 года. Сейчас биржа вместе с международными юристами работает над сценариями действий для разблокировки активов клиентов.

СПБ биржа
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