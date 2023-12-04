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ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"

ЦБ РФ начал свое расследование псевдобанкротства "СПБ биржи"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России проводит свое расследование вокруг ситуации с подачей в суд заявления о банкротстве "СПБ биржи", но выводы можно будет делать только после получения информации от правоохранительных органов, заявил в понедельник первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы уже этим занимаемся", - сказал Чистюхин журналистам, отвечая на вопрос, будет ли ЦБ проводить внутреннее расследование вокруг ситуации с заявлением о банкротстве "СПБ биржи".

Выяснить, кто подал этот иск, должны правоохранительные органы, отметил он. "В настоящее время нам известно, что руководство "СПБ биржи" такого заявления не подавало", - продолжил он.

Предварительных итогов по внутреннему расследованию у Банка России нет, добавил Чистюхин. "С моей точки зрения, получить достоверную информацию можно будет после привлечения правоохранительных органов", - заключил первый зампред ЦБ.

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве "СПБ биржи", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствовали данные о кредиторе). "СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием. Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, решил его вернуть в связи с тем, что информации о планируемом банкротстве не было в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юрлиц.

"СПБ биржа" заявляла, что планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.

Банк России сообщал, что проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи" и действия участников рынка с ее акциями.

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута говорил, что псевдобанкротство "СПБ биржи" выглядит как попытка манипулирования рынком и требует расследования правоохранительных органов и Банка России.

Банк России Владимир Чистюхин СПБ биржа ЦБ РФ
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