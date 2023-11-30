Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года, заявил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.

"Хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года", - сказал Сердюков в своем видеообращении, опубликованном биржей.

"Но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - добавил он.

2 ноября "СПБ биржа" попала под блокирующие санкции OFAC Минфина США.

В конце прошлой недели в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствовали данные о кредиторе).

"СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, решил его вернуть в связи с тем, что "заявителем не соблюден досудебный порядок".

"СПБ биржа" заявила, что планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

Стоимость автозапчастей в справочниках РСА увеличится на 9,8% с 19 декабря

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Нефть Африки имеет значение. Обзор

Акции связанной с "Северной верфью" компании истребованы в пользу Росимущества

Минсельхоз обдумает возможность обнулить пошлины на импорт яиц

Минэкономразвития сообщило о росте ВВП за январь-октябрь на 3,2%

Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Росстат сообщил о росте онлайн-продаж в октябре на 9,7% к сентябрю

Рубль в среду подорожал к доллару и евро на фоне роста котировок нефти

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%

Росстат отметил снижение цен на бензин за неделю на 0,23%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });