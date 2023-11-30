"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года, заявил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.

"Хочу отметить, что ни ликвидация, ни банкротство не входят в наши планы. "СПБ биржа" продолжит развиваться и в дальнейшем будет проводить торги в российских рублях. Мы готовим к запуску ряд новых проектов, которые должны стартовать уже в начале следующего года", - сказал Сердюков в своем видеообращении, опубликованном биржей.

"Но все это будет только после того, как будет сформирован четкий план по нашей приоритетной задаче - разблокировке клиентских активов", - добавил он.

2 ноября "СПБ биржа" попала под блокирующие санкции OFAC Минфина США.

В конце прошлой недели в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствовали данные о кредиторе).

"СПБ биржа" заявила, что не подавала документы на банкротство и обладает устойчивым финансовым состоянием.

Арбитражный суд Москвы, рассмотрев заявление, решил его вернуть в связи с тем, что "заявителем не соблюден досудебный порядок".

"СПБ биржа" заявила, что планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования этого инцидента.